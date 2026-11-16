Diamondback Energy已同意收购Double Eagle在双方位于米德兰盆地的合资项目中持有的40%权益。路透社估计，这笔以现金和股票支付的交易价值约为50.3亿美元，OilPrice报道。

收购条款

Diamondback将支付21.5亿美元现金，并交付约1556万股自身股票，以收购Double Eagle IV Midco和Double Eagle V Midco的特定子公司。现金部分将通过现有现金、信贷额度和定期贷款融资。

该公司对这笔交易的估值约为2027年预期EBITDA的四倍。Diamondback预计，该交易将立即对其财务表现产生积极影响，且不会增加其债务负担。交易计划于12月21日完成。

资产与产量

这些资产包括米德兰盆地核心区域约17.6万净英亩土地。预计到2027年，其日产量将达到约3.5万桶石油，总产量为每日9.2万桶油当量。

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约68%的资产尚未开发。该资产拥有超过1200个水平井总井位，其中495个为净井位，另有101口已钻但未完井的井。

Diamondback在Barnett区的首个全区块开发项目——位于米德兰县Spanish Trail区块的四条长度为1万英尺的水平井段——近期达到峰值日产量约7500桶石油和3700万立方英尺天然气。该公司计划于2027年启动Barnett区的全面开发。

Diamondback和Double Eagle于2022年建立合作伙伴关系。Diamondback首席执行官凯斯·范特·霍夫表示，此次收购标志着双方合作的完成，该合作将Diamondback对米德兰盆地具有前景的Barnett区地下情况的了解，与Double Eagle在土地资产运营方面的经验结合起来。

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