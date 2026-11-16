投资公司Altimeter Capital计划向人工智能开发商Anthropic的首次公开募股投资50亿美元。Altimeter创始人布拉德·格斯特纳表示，这一金额是他在IPO期间曾进行的最大投资的五倍，CNBC报道称。

发行参数

Anthropic预计将于周四在纳斯达克上市。该公司计划以每股70至78美元的价格向投资者发售8.25亿股。其估值可能约为1.4万亿美元。

据CNBC报道，Anthropic可能成为首家上市的大型人工智能实验室。OpenAI此前表示，其目标是在明年进行IPO。

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Anthropic的投资者

除Altimeter外，多家大型芯片制造商和云服务提供商也参与了此次发行，其中许多是Anthropic的客户。Advanced Micro Devices、Broadcom、Google、Micron、Microsoft、Nvidia和Taiwan Semiconductor Manufacturing Company将按IPO价格合计投资260亿美元。

格斯特纳称Anthropic是一家能够持续提升价值的公司，并指出他认为其财务状况强劲。据他所说，正是这一点促使像他这样的投资者提交大额股票认购订单。

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