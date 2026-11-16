Firma inwestycyjna Altimeter Capital planuje zainwestować 5 mld dolarów w pierwszą ofertę publiczną akcji dewelopera sztucznej inteligencji Anthropic. Założyciel Altimeter Brad Gerstner powiedział, że kwota ta jest pięciokrotnie wyższa niż największa inwestycja, jakiej kiedykolwiek dokonał podczas IPO, podaje CNBC.

Parametry oferty

Oczekuje się, że Anthropic zadebiutuje na giełdzie Nasdaq w czwartek. Firma planuje zaoferować inwestorom 825 mln akcji w cenie od 70 do 78 dolarów za sztukę. Jej wycena może wynieść około 1,4 bln dolarów.

Według CNBC Anthropic może zostać pierwszym dużym laboratorium sztucznej inteligencji, które wejdzie na giełdę. OpenAI wcześniej oświadczyło, że celuje w przeprowadzenie IPO w przyszłym roku.

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Inwestorzy w Anthropic

Wraz z Altimeter w ofercie uczestniczą duzi producenci chipów i dostawcy usług chmurowych, z których wielu jest klientami Anthropic. Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company łącznie zainwestują 26 mld dolarów po cenie IPO.

Gerstner nazwał Anthropic firmą zdolną do trwałego zwiększania wartości i zaznaczył, że uważa jej sytuację finansową za silną. Jak powiedział, to właśnie skłania inwestorów takich jak on do składania dużych zleceń kupna akcji.

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