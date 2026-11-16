Засновник Altimeter Бред Герстнер планує вкласти $5 млрд в IPO Anthropic — CNBC

Інвестиційна компанія Altimeter Capital планує вкласти 5 млрд доларів у первинне публічне розміщення акцій розробника штучного інтелекту Anthropic. Засновник Altimeter Бред Герстнер заявив, що ця сума в п’ять разів перевищує найбільшу інвестицію, яку він будь-коли робив під час IPO, повідомляє CNBC.

Параметри розміщення

Anthropic, як очікується, проведе лістинг на біржі Nasdaq у четвер. Компанія планує запропонувати інвесторам 825 млн акцій за ціною від 70 до 78 доларів за штуку. Її оцінка може становити приблизно 1,4 трлн доларів.

За даними CNBC, Anthropic може стати першою великою лабораторією штучного інтелекту, що вийде на біржу. OpenAI раніше заявляла, що орієнтується на проведення IPO наступного року.

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Інвестори в Anthropic

Разом із Altimeter у розміщенні беруть участь великі виробники чипів і хмарні провайдери, багато з яких є клієнтами Anthropic. Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company сукупно інвестують 26 млрд доларів за ціною IPO.

Герстнер назвав Anthropic компанією, здатною тривало нарощувати вартість, і зазначив, що вважає її фінансове становище сильним. За його словами, саме це спонукає таких інвесторів, як він, формувати великі заявки на купівлю акцій.

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