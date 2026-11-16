Инвестиционная компания Altimeter Capital планирует вложить 5 млрд долларов в первичное публичное размещение акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic. Основатель Altimeter Брэд Герстнер заявил, что эта сумма в пять раз превышает крупнейшую инвестицию, которую он когда-либо делал во время IPO, сообщает CNBC.

Параметры размещения

Ожидается, что Anthropic проведет листинг на бирже Nasdaq в четверг. Компания планирует предложить инвесторам 825 млн акций по цене от 70 до 78 долларов за штуку. Ее оценка может составить примерно 1,4 трлн долларов.

По данным CNBC, Anthropic может стать первой крупной лабораторией искусственного интеллекта, которая выйдет на биржу. OpenAI ранее заявляла, что ориентируется на проведение IPO в следующем году.

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Инвесторы в Anthropic

Вместе с Altimeter в размещении участвуют крупные производители чипов и облачные провайдеры, многие из которых являются клиентами Anthropic. Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company совокупно инвестируют 26 млрд долларов по цене IPO.

Герстнер назвал Anthropic компанией, способной устойчиво наращивать стоимость, и отметил, что считает ее финансовое положение сильным. По его словам, именно это побуждает таких инвесторов, как он, формировать крупные заявки на покупку акций.

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