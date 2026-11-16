Компания Diamondback Energy договорилась приобрести 40%-ную долю Double Eagle в их совместном проекте в бассейне Мидленд. Reuters оценило стоимость сделки с оплатой наличными и акциями примерно в 5,03 млрд долларов, сообщает OilPrice.

Условия приобретения

Diamondback заплатит 2,15 млрд долларов наличными и передаст около 15,56 млн своих акций за определенные дочерние компании Double Eagle IV Midco и Double Eagle V Midco. Денежная часть будет профинансирована за счет имеющихся денежных средств, кредитной линии и срочных займов.

Компания оценивает сделку примерно в четыре ожидаемых показателя EBITDA за 2027 год. Diamondback ожидает, что сделка сразу положительно повлияет на ее финансовые показатели и не увеличит долговую нагрузку. Закрытие сделки запланировано на 21 декабря.

Активы и добыча

Активы включают примерно 176 тыс. чистых акров в ядре бассейна Мидленд. Ожидается, что в 2027 году они будут добывать около 35 тыс. баррелей нефти в сутки при общем объеме 92 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Около 68% актива еще не разработано. Он содержит более 1 200 валовых локаций для горизонтальных скважин, из которых 495 являются чистыми, а также 101 пробуренную, но не завершенную скважину.

Первая полномасштабная разработка Diamondback на участке Barnett — четыре горизонтальных ствола длиной 10 тыс. футов на участке Spanish Trail в округе Мидленд — недавно достигла пикового уровня добычи около 7 500 баррелей нефти и 37 млн кубических футов газа в сутки. Компания планирует начать полномасштабную разработку участка Barnett в 2027 году.

Diamondback и Double Eagle создали партнерство в 2022 году. Генеральный директор Diamondback Кейс Ван’т Хоф заявил, что приобретение стало завершением сотрудничества, которое объединило знания Diamondback о недрах перспективной зоны Barnett в бассейне Мидленд с опытом Double Eagle в работе с земельными активами.

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