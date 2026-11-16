Apple тестирует разблокировку по лицу для iPhone Duo — The Verge

Apple тестирует для iPhone Duo функцию разблокировки по лицу, которая использует фронтальную камеру смартфона. Она доступна в бета-версии iOS 27.3, выпущенной 16 ноября, сообщает The Verge со ссылкой на MacRumors.

Разблокировка через фронтальную камеру

Сейчас владельцы iPhone Duo могут разблокировать устройство только с помощью Touch ID или код-пароля. Тестовая функция должна позволить им использовать для этого лицо без установки нового аппаратного обеспечения.

Согласно имеющимся данным, у функции есть несколько ограничений. Она работает только для разблокировки экрана блокировки, а воспользоваться распознаванием лица можно лишь при условии, что в течение предыдущих 45 минут пользователь применял Touch ID или вводил код-пароль.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения для платежей

Функцию распознавания лица нельзя использовать для подтверждения покупок через Apple Pay. Apple ранее заявляла, что публичный релиз iOS 27.3 запланирован на декабрь. Если тестовая функция войдет в финальную версию обновления, она может стать доступной уже тогда.

По данным Bloomberg, Apple также планирует добавить Face ID во второе поколение iPhone Duo.

Читай нас в