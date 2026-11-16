Apple testuje odblokowywanie twarzą dla iPhone'a Duo — The Verge

Apple testuje dla iPhone'a Duo funkcję odblokowywania twarzą, która wykorzystuje przednią kamerę smartfona. Jest ona dostępna w becie iOS 27.3 wydanej 16 listopada, informuje The Verge, powołując się na MacRumors.

Odblokowywanie przez przednią kamerę

Obecnie właściciele iPhone'a Duo mogą odblokować urządzenie wyłącznie za pomocą Touch ID lub kodu dostępu. Testowana funkcja ma umożliwić im używanie do tego twarzy bez instalowania nowego sprzętu.

Według dostępnych informacji funkcja ma kilka ograniczeń. Działa tylko do odblokowywania ekranu blokady, a z rozpoznawania twarzy można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy w ciągu poprzednich 45 minut użytkownik użył Touch ID lub wprowadził kod dostępu.

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Ograniczenia dotyczące płatności

Funkcji rozpoznawania twarzy nie można używać do potwierdzania zakupów przez Apple Pay. Apple wcześniej informowało, że publiczne wydanie iOS 27.3 zaplanowano na grudzień. Jeśli testowana funkcja trafi do finalnej wersji aktualizacji, może stać się dostępna już wtedy.

Według Bloomberg Apple planuje również dodać Face ID do drugiej generacji iPhone'a Duo.

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