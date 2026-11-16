Diamondback Energy uzgodnił zakup 40% udziałów Double Eagle w ich wspólnym projekcie w basenie Midland. Reuters oszacował wartość transakcji gotówkowo-akcyjnej na około 5,03 mld dolarów, podaje OilPrice.

Warunki przejęcia

Diamondback zapłaci 2,15 mld dolarów w gotówce i przekaże około 15,56 mln własnych akcji za określone spółki zależne Double Eagle IV Midco i Double Eagle V Midco. Część gotówkowa zostanie sfinansowana z dostępnej gotówki, linii kredytowej i pożyczek terminowych.

Spółka wycenia transakcję na około czterokrotność oczekiwanej EBITDA za 2027 rok. Diamondback spodziewa się, że umowa od razu pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe i nie zwiększy obciążenia długiem. Zamknięcie transakcji zaplanowano na 21 grudnia.

Aktywa i wydobycie

Aktywa obejmują około 176 tys. akrów netto w centralnej części basenu Midland. Oczekuje się, że w 2027 roku będą one wydobywać około 35 tys. baryłek ropy dziennie, przy łącznej produkcji 92 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

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Około 68% aktywa pozostaje niezagospodarowane. Obejmuje ono ponad 1 200 brutto lokalizacji odwiertów poziomych, z czego 495 to lokalizacje netto, a także 101 odwiertów wywierconych, lecz nieukończonych.

Pierwszy pełnosekcyjny projekt Diamondback w strefie Barnett — cztery poziome odcinki o długości 10 tys. stóp na obszarze Spanish Trail w hrabstwie Midland — niedawno osiągnął szczytową produkcję wynoszącą około 7 500 baryłek ropy i 37 mln stóp sześciennych gazu dziennie. Spółka planuje rozpocząć pełnoskalowe zagospodarowanie strefy Barnett w 2027 roku.

Diamondback i Double Eagle utworzyły partnerstwo w 2022 roku. Dyrektor generalny Diamondback Kaes Van’t Hof oświadczył, że przejęcie stanowiło zakończenie współpracy, która połączyła wiedzę Diamondback o podłożu perspektywicznej strefy Barnett w basenie Midland z doświadczeniem Double Eagle w pracy z aktywami gruntowymi.

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