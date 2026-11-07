在尼日利亚，前交通部长罗蒂米·阿梅奇表示，已故总统穆罕默杜·布哈里曾书面承诺，在2022年全体进步大会党（APC）总统初选前支持他的候选资格。据阿梅奇称，布哈里没有兑现这一承诺，Premium Times Nigeria报道。

关于书面承诺的声明

阿梅奇在Mainland 98.3 FM电台的The Situation Room节目中称，在初选期间信任布哈里是他的第一个错误。据他所说，当时的总统建议他不要开展竞选活动，并向他保证会宣布他为自己的候选人。

阿梅奇表示，布哈里将这一保证写成了书面文件。不过，他没有出示该文件，也没有说明文件具体是在何时起草的。这位前部长表示，他将在写书时公布该文件。

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2022年APC初选

在2022年6月于阿布贾举行的APC初选中，博拉·蒂努布击败了其他13名竞争者。他获得1271票，阿梅奇以316票位居第二。当时的副总统耶米·奥辛巴乔以235票排名第三。

阿梅奇还表示，蒂努布在党内竞选中利用了对宗教身份的诉求。他声称，一个穆斯林约鲁巴人代表团曾与该国西北部的州长会面，并因共同信仰呼吁他们支持蒂努布。阿梅奇没有说明代表团成员是谁，也没有提供此类谈话的证据。

阿梅奇表示，他无意请求天主教领袖动员信徒为他竞选。他认为，基于宗教身份的竞选活动可能会分裂尼日利亚人。

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