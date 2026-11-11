Foo Fighters主唱戴夫·格罗尔在乐队于澳大利亚悉尼举行的演唱会上，缅怀了托德·拉塞尔——一名在塔斯马尼亚州比肯斯菲尔德矿难坍塌事故中幸存的矿工。周二在Accor体育场举行的演出恰逢拉塞尔去世的消息传出，他去世时54岁，《卫报》报道。

与矿工救援的联系

塔斯马尼亚矿井坍塌发生在20年前的澳新军团日。托德·拉塞尔和他的同事布兰特·韦布被困在距地面约一公里的地下。起初人们认为他们已经死亡。第三名矿工拉里·奈特在事故中丧生。

拉塞尔和韦布当时在地下的一辆车里，对他们的救援行动持续了14天，成为全球新闻。当被问及需要什么物品时，拉塞尔要了一台装有Foo Fighters音乐的iPod，以便在嘈杂的钻探作业期间支撑自己。

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关于比肯斯菲尔德矿工的歌曲

据格罗尔说，当矿工们仍被困在地下时，他向他们传话称，获救后，他们可以在任何一场Foo Fighters演唱会上得到两张门票和两杯啤酒。此后，这位音乐家在2006年悉尼歌剧院的一场演出后台见到了拉塞尔和韦布。

在那次会面的前夕，格罗尔创作了作品《Ballad of the Beaconsfield Miners》。在悉尼的演唱会上，Foo Fighters成员们让他独自留在舞台上，屏幕上则出现了拉塞尔的照片。格罗尔回忆了与矿工们的会面，并表示将这首歌的演出献给拉塞尔。

拉塞尔去世前一周表示，由于疾病，他将回家度过生命最后的日子。

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