Frontman Foo Fighters Dave Grohl uczcił pamięć Todda Russella — górnika, który przeżył zawalenie się kopalni Beaconsfield na Tasmanii — podczas koncertu zespołu w Sydney w Australii. Występ we wtorek na stadionie Accor zbiegł się z wiadomością o śmierci Russella w wieku 54 lat, informuje The Guardian.

Związek z akcją ratunkową górników

Do zawalenia w tasmańskiej kopalni doszło w Dzień ANZAC 20 lat temu. Todd Russell i jego kolega Brant Webb zostali uwięzieni około kilometra pod ziemią. Początkowo uznano ich za zmarłych. W wypadku zginął trzeci górnik — Larry Knight.

Russell i Webb znajdowali się w pojeździe pod ziemią, a operacja ich ratowania trwała 14 dni i stała się światową wiadomością. Gdy górników zapytano, jakich rzeczy potrzebują, Russell poprosił o iPoda z muzyką Foo Fighters, aby podtrzymać się na duchu podczas głośnych prac wiertniczych.

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Piosenka o górnikach z Beaconsfield

Według Grohla, gdy górnicy wciąż byli pod ziemią, przekazał im wiadomość, że po uratowaniu będą na nich czekały dwa bilety i dwa piwa na dowolnym koncercie Foo Fighters. Muzyk spotkał się później z Russellem i Webbem za kulisami koncertu w Sydney Opera House w 2006 roku.

W przeddzień tego spotkania Grohl napisał utwór Ballad of the Beaconsfield Miners. Podczas koncertu w Sydney członkowie Foo Fighters zostawili go samego na scenie, a na ekranie pojawiło się zdjęcie Russella. Grohl wspomniał o spotkaniu z górnikami i oświadczył, że dedykuje wykonanie tej piosenki Russellowi.

Tydzień przed śmiercią Russell poinformował, że z powodu choroby wraca do domu, aby spędzić tam ostatnie dni życia.

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