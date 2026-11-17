Startup Isomorphic Labs, który opracowuje leki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, pozyskał 5 mld dolarów w rundzie finansowania Series C. Firmę założył były szef Google DeepMind, Demis Hassabis, informuje CNBC.

Inwestorzy rundy

Rundzie wspólnie przewodziły Greenoaks i Sequoia Capital. W finansowaniu uczestniczył również Andreessen Horowitz, a Alphabet, spółka matka Google, dokonała inwestycji.

Isomorphic Labs przeznaczy pozyskane środki na opracowywanie nowych leków za pomocą AI. Firma tworzy własny system do opracowywania leków oraz portfolio kandydatów terapeutycznych zaprojektowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

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Plany firmy

Według Hassabisa nowa runda ma przyspieszyć tworzenie podstawowych modeli biologii, pogłębić zrozumienie chorób układowych oraz przybliżyć pierwsze programy terapeutyczne firmy do badań klinicznych.

Isomorphic Labs zostało wydzielone z DeepMind w 2021 roku, a Hassabis od tego czasu jest jego dyrektorem generalnym. Runda Series C odbyła się około trzy i pół miesiąca po tym, jak zrezygnował on ze stanowiska dyrektora generalnego DeepMind. W maju Isomorphic Labs pozyskało 2,1 mld dolarów w rundzie Series B.

Według platformy Dealroom startupy działające w obszarze odkrywania leków pozyskały w 2026 roku 23,2 mld dolarów — rekordową kwotę finansowania dla tego sektora.

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