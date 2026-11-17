利用人工智能开发药物的初创公司Isomorphic Labs在C轮融资中筹集了50亿美元。该公司由Google DeepMind前负责人德米斯·哈萨比斯创立，CNBC报道。

本轮投资者

本轮融资由Greenoaks和Sequoia Capital共同领投。Andreessen Horowitz也参与了融资，Google母公司Alphabet进行了投资。

Isomorphic Labs将把筹集的资金用于借助AI开发新药。该公司正在打造自己的药物研发系统，并建立一个利用人工智能设计的治疗候选药物组合。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公司计划

哈萨比斯表示，新一轮融资将加快创建生物学基础模型，深化对系统性疾病的理解，并推动公司的首批治疗项目更接近临床试验。

Isomorphic Labs于2021年从DeepMind拆分出来，此后哈萨比斯一直担任其首席执行官。这轮C轮融资发生在他卸任DeepMind首席执行官约三个半月后。5月，Isomorphic Labs在B轮融资中筹集了21亿美元。

根据Dealroom平台的数据，药物发现领域的初创公司在2026年筹集了232亿美元，这是该领域创纪录的融资规模。

关注我们在