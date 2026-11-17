Стартап Isomorphic Labs, разрабатывающий лекарства с применением искусственного интеллекта, привлек $5 млрд в раунде финансирования Series C. Компанию основал бывший руководитель Google DeepMind Демис Хассабис, сообщает CNBC.

Инвесторы раунда

Раунд совместно возглавили Greenoaks и Sequoia Capital. В финансировании также участвовала Andreessen Horowitz, а Alphabet, материнская компания Google, осуществила инвестицию.

Привлеченные средства Isomorphic Labs направит на разработку новых лекарственных средств с помощью ИИ. Компания создает собственную систему для разработки лекарств и портфель терапевтических кандидатов, спроектированных с использованием искусственного интеллекта.

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Планы компании

По словам Хассабиса, новый раунд должен ускорить создание базовых моделей биологии, углубить понимание системных заболеваний и приблизить первые терапевтические программы компании к клиническим испытаниям.

Isomorphic Labs была выделена из DeepMind в 2021 году, и с тех пор Хассабис является ее генеральным директором. Раунд Series C состоялся примерно через три с половиной месяца после того, как он ушел с должности генерального директора DeepMind. В мае Isomorphic Labs привлекла $2,1 млрд в раунде Series B.

По данным платформы Dealroom, стартапы в сфере поиска лекарств привлекли в 2026 году $23,2 млрд — рекордный объем финансирования для этого направления.

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