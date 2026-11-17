Były kapitan reprezentacji Anglii i piłkarz Manchesteru United Wayne Rooney powiedział, że w okresie gry dla klubu miał myśli samobójcze. Jak zaznaczył, zwrócił się do terapeuty, próbując zrozumieć, co się z nim dzieje, podaje BBC Sport.

Trudny okres podczas kariery

Rooney podzielił się swoimi doświadczeniami w podcaście Life at the Midpoint, prowadzonym przez Gabby Logan. Powiedział, że najtrudniejszy okres w jego życiu przypadł na jeden z najbardziej udanych etapów jego kariery piłkarskiej, gdy jego najstarszy syn Kai był niemowlęciem.

Były piłkarz opowiedział, że w okresach, gdy pił alkohol, mógł zamykać się w domu na dwa dni i unikać ludzi. Wyjaśnił, że nie chciał, aby syn widział go w takim stanie. Według Rooneya na boisku piłkarskim czuł się komfortowo, jednak poza nim trudno było mu radzić sobie z emocjami.

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Wsparcie rodziny i terapia

41-letni Rooney zaznaczył, że uświadomił sobie potrzebę pomocy po rozmowie z żoną Coleen i matką. Przyznał, że ukrywał swój stan, ponieważ nie chciał okazywać słabości i uważał, że przyznanie się do problemów może być postrzegane jako oznaka mniejszej męskości.

Rooney powiedział, że wsparcie żony stało się dla niego ważne. Podczas kariery w Manchesterze United, do którego przeszedł z Evertonu w 2004 roku, napastnik zdobył rekordowe dla klubu 253 gole w 559 meczach. W reprezentacji Anglii rozegrał 120 spotkań i strzelił 53 gole.

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