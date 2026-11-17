前英格兰队队长、曼联球员韦恩·鲁尼表示，在效力该俱乐部期间，他曾有过自杀念头。据他所述，他曾向治疗师求助，试图了解自己究竟发生了什么，BBC Sport报道。

职业生涯中的艰难时期

鲁尼在由加比·洛根主持的Life at the Midpoint播客中分享了这段经历。他表示，自己人生中最艰难的时期，恰逢其足球生涯最成功的阶段之一，当时他的长子凯还是婴儿。

这名前足球运动员说，在饮酒的时期，他可能会把自己关在家中两天，避开其他人。他解释说，他不希望儿子看到自己处于那种状态。鲁尼表示，他在足球场上感到自在，但在场外却很难应对自己的感受。

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家人的支持与治疗

41岁的鲁尼指出，在与妻子科琳和母亲交谈后，他意识到自己需要帮助。他承认，自己隐瞒了状况，因为不想表现出软弱，并认为承认问题可能被视为不够有男子气概。

鲁尼说，妻子的支持对他来说变得很重要。在曼联效力期间，这名前锋在2004年从埃弗顿转会加盟曼联，并在559场比赛中攻入创俱乐部纪录的253球。他为英格兰队出场120次，打入53球。

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