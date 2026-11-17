Бывший капитан сборной Англии и футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни рассказал, что в период выступлений за клуб у него были мысли о самоубийстве. По его словам, он обратился к терапевту, пытаясь понять, что с ним происходит, сообщает BBC Sport.

Сложный период во время карьеры

Руни поделился пережитым в подкасте Life at the Midpoint, который ведет Габби Логан. Он сказал, что самый тяжелый период в его жизни пришелся на один из наиболее успешных отрезков футбольной карьеры, когда его старший сын Кай был младенцем.

Экс-футболист рассказал, что в периоды, когда употреблял алкоголь, мог на два дня запираться дома и избегать людей. Он объяснил, что не хотел, чтобы сын видел его в таком состоянии. По словам Руни, на футбольном поле он чувствовал себя комфортно, однако за его пределами ему было трудно справляться с переживаниями.

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Поддержка семьи и терапия

41-летний Руни отметил, что осознал необходимость помощи после разговора с женой Колин и матерью. Он признал, что скрывал свое состояние, поскольку не хотел демонстрировать слабость и считал, что признание проблем может восприниматься как проявление меньшей мужественности.

Руни сказал, что поддержка жены стала для него важной. Во время карьеры в Манчестер Юнайтед, куда он перешел из Эвертона в 2004 году, нападающий забил рекордные для клуба 253 мяча в 559 матчах. За сборную Англии он провел 120 матчей и забил 53 гола.

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