W Niderlandach ponad 18 100 europejskich hoteli dołączyło do pozwu zbiorowego przeciwko Booking.com, domagając się odszkodowania za domniemane straty finansowe. Sprawę rozpatruje sąd okręgowy w Amsterdamie, a pierwszej rozprawy oczekuje się w 2027 roku, podaje Cyprus Mail.

Roszczenia dotyczące warunków cenowych

Hotele domagają się odszkodowania za domniemane straty, które — jak twierdzą — poniosły w latach 2004–2024 z powodu tak zwanych klauzul parytetu cenowego w umowach Booking.com. Klauzule te ograniczały możliwość oferowania przez obiekty noclegowe niższych cen lub korzystniejszych warunków za pośrednictwem własnych stron internetowych i innych kanałów rezerwacyjnych.

Uczestnicy sprawy twierdzą, że takie klauzule zakłócały konkurencję, zwiększały koszty prowizji i ograniczały bezpośrednie rezerwacje. Pozew opiera się na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września 2024 roku, w którym, według publikacji, klauzule Booking.com dotyczące parytetu cenowego uznano za naruszające unijne zasady konkurencji.

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Udział stowarzyszeń hotelarskich

Liczba uczestników pozwu wzrosła z około 3 tysięcy do 18 135 hoteli. Pozew zbiorowy do niderlandzkiego sądu złożono za pośrednictwem zrzeszenia ponad 25 krajowych stowarzyszeń hotelarskich w ramach HOTREC — europejskiej organizacji z branży hotelarsko-gastronomicznej.

Cypryjskie stowarzyszenie hotelarskie Pasyxe poparło inicjatywę w czerwcu 2025 roku i zaoferowało swoim członkom pomoc w uczestnictwie w sprawie. Rejestracja zainteresowanych hoteli trwała do 31 lipca 2025 roku.

Prezes HOTREC Alexandros Vassilikos oświadczył, że platformy cyfrowe ułatwiają rezerwacje, jednak koncentracja wpływów handlowych w rękach kilku firm może prowadzić do warunków ograniczających samodzielność hoteli. Jak powiedział, branża domaga się większej przejrzystości, swobody handlowej i uczciwej konkurencji.

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