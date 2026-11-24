У Нідерландах понад 18 100 європейських готелів долучилися до колективного позову проти Booking.com, вимагаючи компенсації за ймовірні фінансові втрати. Справу розглядає окружний суд Амстердама, а перше слухання очікують у 2027 році, повідомляє Cyprus Mail.

Претензії до цінових умов

Готелі домагаються компенсації за ймовірні збитки, яких, за їхніми твердженнями, зазнали у 2004–2024 роках через так звані положення про паритет цін у договорах Booking.com. Ці положення обмежували можливість закладів розміщення пропонувати нижчі ціни або вигідніші умови через власні сайти та інші канали бронювання.

Учасники справи стверджують, що такі положення спотворювали конкуренцію, збільшували витрати на комісії та обмежували прямі бронювання. Позов ґрунтується на рішенні Суду Європейського Союзу від 19 вересня 2024 року, в якому, за даними видання, положення Booking.com про паритет цін визнали такими, що порушують правила конкуренції ЄС.

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Участь готельних асоціацій

Кількість учасників позову зросла приблизно з 3 тисяч до 18 135 готелів. Колективний позов до нідерландського суду подали через об’єднання понад 25 національних готельних асоціацій у межах HOTREC — європейської організації у сфері гостинності.

Кіпрська готельна асоціація Pasyxe підтримала ініціативу в червні 2025 року та запропонувала своїм членам допомогу для участі у справі. Реєстрація зацікавлених готелів тривала до 31 липня 2025 року.

Президент HOTREC Александрос Васілікос заявив, що цифрові платформи спрощують бронювання, однак концентрація комерційного впливу в руках небагатьох компаній може призводити до умов, які обмежують самостійність готелів. За його словами, галузь домагається більшої прозорості, комерційної свободи та чесної конкуренції.

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