在荷兰，超过18,100家欧洲酒店加入了针对Booking.com的集体诉讼，要求就涉嫌遭受的经济损失获得赔偿。据Cyprus Mail报道，该案由阿姆斯特丹地区法院审理，首次听证会预计将于2027年举行。

针对价格条款的索赔

酒店寻求就其声称在2004年至2024年间因Booking.com合同中所谓价格平价条款而遭受的损失获得赔偿。这些条款限制住宿经营者通过自身网站和其他预订渠道提供更低价格或更优惠条件的能力。

案件参与方称，这些条款扭曲了竞争，增加了佣金成本，并限制了直接预订。该诉讼基于欧盟法院2024年9月19日作出的一项裁决；据该媒体称，该裁决认定Booking.com的价格平价条款违反了欧盟竞争规则。

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酒店协会的参与

诉讼参与者数量已从约3,000家酒店增至18,135家。该集体诉讼通过HOTREC框架内由25多个国家酒店协会组成的联盟向荷兰法院提起。HOTREC是欧洲酒店业组织。

塞浦路斯酒店协会Pasyxe于2025年6月支持这项倡议，并向其会员提供参与该案的协助。有意参加的酒店登记截至2025年7月31日。

HOTREC主席亚历山德罗斯·瓦西利科斯表示，数字平台使预订更加便捷，但少数公司掌握商业影响力的集中化可能导致限制酒店自主性的条件。他说，该行业正在争取更高的透明度、商业自由和公平竞争。

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