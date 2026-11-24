В Нидерландах более 18 100 европейских отелей присоединились к коллективному иску против Booking.com, требуя компенсации за предполагаемые финансовые потери. Дело рассматривает окружной суд Амстердама, а первое слушание ожидается в 2027 году, сообщает Cyprus Mail.

Претензии к ценовым условиям

Отели добиваются компенсации за предполагаемый ущерб, который, по их утверждениям, они понесли в 2004–2024 годах из-за так называемых положений о паритете цен в договорах Booking.com. Эти положения ограничивали возможность средств размещения предлагать более низкие цены или более выгодные условия через собственные сайты и другие каналы бронирования.

Участники дела утверждают, что такие положения искажали конкуренцию, увеличивали расходы на комиссии и ограничивали прямые бронирования. Иск основан на решении Суда Европейского союза от 19 сентября 2024 года, в котором, по данным издания, положения Booking.com о паритете цен были признаны нарушающими правила конкуренции ЕС.

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Участие гостиничных ассоциаций

Количество участников иска выросло примерно с 3 тысяч до 18 135 отелей. Коллективный иск в нидерландский суд был подан через объединение более 25 национальных гостиничных ассоциаций в рамках HOTREC — европейской организации в сфере гостеприимства.

Кипрская гостиничная ассоциация Pasyxe поддержала инициативу в июне 2025 года и предложила своим членам помощь для участия в деле. Регистрация заинтересованных отелей продолжалась до 31 июля 2025 года.

Президент HOTREC Александрос Василикос заявил, что цифровые платформы упрощают бронирование, однако концентрация коммерческого влияния в руках немногих компаний может приводить к условиям, ограничивающим самостоятельность отелей. По его словам, отрасль добивается большей прозрачности, коммерческой свободы и честной конкуренции.

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