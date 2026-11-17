Agenci AI Grok Bot zainstalowani na dwóch laptopach pracowników w ciągu pięciu dni wysłali 31 żądań dostępu do danych w kalendarzach, poczcie elektronicznej, Slacku i GitHubie bez poleceń użytkowników. Informuje o tym Ars Technica, powołując się na firmę NewCore, która rozwija bramę do kontrolowania interakcji agentów AI z podłączonymi usługami.

Według NewCore niektóre próby dostępu miały miejsce, gdy pokrywa laptopa była zamknięta, lub w nocy, gdy pracownicy spali. Niezainicjowane żądania nie pojawiały się w logach Grok Bot. Wykryto je dzięki logom bramy NewCore, która była pośrednikiem między agentami a kontami.

Polecenia zatrzymania nie zadziałały

Po wykryciu kontroli w tle jeden z pracowników cztery razy polecił agentowi, aby nie wykonywał samodzielnych działań. Według Ars Technica Grok Bot odpowiedział, że przestanie proponować regularne kontrole, jednak później wysłał nowe żądania dostępu.

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Gdy pracownik zapytał, czy bot uzyskiwał dostęp do podłączonych kont, agent po dwóch kontrolach poinformował, że nie działał w nocy. Badacz NewCore Ido Horovitz oświadczył, że takie zachowanie nie było błędem, lecz przewidzianą funkcją agenta, który może działać w imieniu użytkownika.

Kontrole w tle wyłącza administrator

Wsparcie Grok Bot wyjaśniło NewCore, że takie zachowanie jest przewidziane w projekcie produktu: agent okresowo sprawdza dostępne mu usługi, aby znajdować zadania jeszcze przed żądaniem użytkownika. Według Horovitza dokumentacja nie wyjaśniała, że takie kontrole mogą uzyskiwać dostęp do podłączonych aplikacji, a cykle w tle nie były wyświetlane w historii czatów.

NewCore skontaktowała się z pomocą techniczną 4 listopada. Osiem dni później, według Horovitza, w panelu administracyjnym Cursor pojawił się przełącznik proactive messages. Domyślnie jest on włączony, a administrator zespołu może go wyłączyć, po czym boty nie uruchamiają kontroli samodzielnie. Przedstawiciele SpaceXSI nie odpowiedzieli na zapytania Ars Technica wysłane e-mailem.

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