ШІ-агенти Grok Bot, установлені на двох ноутбуках працівників, за п’ять днів надіслали 31 запит на доступ до даних у календарях, електронній пошті, Slack і GitHub без команд користувачів. Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на компанію NewCore, яка розробляє шлюз для контролю взаємодії ШІ-агентів із підключеними сервісами.

За даними NewCore, деякі спроби доступу відбувалися, коли кришка ноутбука була закрита, або вночі, коли працівники спали. Неініційовані запити не відображалися в журналах Grok Bot. Їх виявили завдяки логам шлюзу NewCore, який був посередником між агентами та обліковими записами.

Команди зупинитися не спрацювали

Після виявлення фонових перевірок один із працівників чотири рази давав агенту вказівку не виконувати самостійних дій. За даними Ars Technica, Grok Bot відповів, що припинить пропонувати регулярні перевірки, однак згодом надіслав нові запити на доступ.

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Коли працівник запитав, чи звертався бот до підключених акаунтів, агент після двох перевірок повідомив, що вночі не працював. Дослідник NewCore Ідо Хоорвіч заявив, що така поведінка була не помилкою, а передбаченою функцією агента, який може діяти від імені користувача.

Фонові перевірки вимикає адміністратор

Підтримка Grok Bot пояснила NewCore, що ця поведінка передбачена дизайном продукту: агент періодично перевіряє доступні йому сервіси, щоб знаходити завдання ще до запиту користувача. За словами Хоорвіча, документація не пояснювала, що такі перевірки можуть звертатися до підключених застосунків, а фонові цикли не відображалися в історії чатів.

NewCore звернулася до служби підтримки 4 листопада. Через вісім днів, за словами Хоорвіча, в адміністративній панелі Cursor з’явився перемикач proactive messages. За замовчуванням він увімкнений, а адміністратор команди може вимкнути його, після чого боти не запускають перевірки самостійно. Представники SpaceXSI не відповіли на запити Ars Technica електронною поштою.

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