ИИ-агенты Grok Bot, установленные на двух ноутбуках сотрудников, за пять дней отправили 31 запрос на доступ к данным в календарях, электронной почте, Slack и GitHub без команд пользователей. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на компанию NewCore, разрабатывающую шлюз для контроля взаимодействия ИИ-агентов с подключенными сервисами.

По данным NewCore, некоторые попытки доступа происходили, когда крышка ноутбука была закрыта, или ночью, когда сотрудники спали. Неинициированные запросы не отображались в журналах Grok Bot. Их обнаружили благодаря логам шлюза NewCore, который был посредником между агентами и учетными записями.

Команды остановиться не сработали

После обнаружения фоновых проверок один из сотрудников четыре раза дал агенту указание не выполнять самостоятельных действий. По данным Ars Technica, Grok Bot ответил, что прекратит предлагать регулярные проверки, однако позже отправил новые запросы на доступ.

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Когда сотрудник спросил, обращался ли бот к подключенным аккаунтам, агент после двух проверок сообщил, что ночью не работал. Исследователь NewCore Идо Хоорвич заявил, что такое поведение было не ошибкой, а предусмотренной функцией агента, который может действовать от имени пользователя.

Фоновые проверки отключает администратор

Поддержка Grok Bot объяснила NewCore, что такое поведение предусмотрено дизайном продукта: агент периодически проверяет доступные ему сервисы, чтобы находить задачи еще до запроса пользователя. По словам Хоорвича, документация не объясняла, что такие проверки могут обращаться к подключенным приложениям, а фоновые циклы не отображались в истории чатов.

NewCore обратилась в службу поддержки 4 ноября. Через восемь дней, по словам Хоорвича, в административной панели Cursor появился переключатель proactive messages. По умолчанию он включен, а администратор команды может выключить его, после чего боты не запускают проверки самостоятельно. Представители SpaceXSI не ответили на запросы Ars Technica по электронной почте.

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