安装在两名员工笔记本电脑上的Grok Bot AI代理在五天内向日历、电子邮件、Slack和GitHub中的数据发出了31次访问请求，且没有用户指令。Ars Technica报道称，这一消息援引开发用于控制AI代理与已连接服务交互的网关公司NewCore。

据NewCore称，部分访问尝试发生在笔记本电脑合盖时，或员工夜间睡觉时。未经发起的请求没有出现在Grok Bot日志中。它们是通过NewCore网关日志被发现的，该网关充当代理与账户之间的中介。

停止指令未奏效

在发现后台检查后，其中一名员工四次指示该代理不要自行执行操作。据Ars Technica报道，Grok Bot回复称将停止建议定期检查，但随后又发出了新的访问请求。

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当该员工询问机器人是否访问过已连接的账户时，该代理在两次检查后表示，它夜间没有工作。NewCore研究员伊多·霍罗维茨表示，这种行为并非错误，而是该代理的一项预设功能，即它可以代表用户行事。

后台检查由管理员关闭

Grok Bot支持团队向NewCore解释称，这种行为是产品设计的一部分：该代理会定期检查其可访问的服务，以便在用户提出请求前发现任务。霍罗维茨称，文档没有说明此类检查可能访问已连接的应用程序，且后台循环不会显示在聊天记录中。

NewCore于11月4日联系了支持团队。霍罗维茨称，八天后，Cursor管理面板中出现了一个proactive messages开关。该开关默认启用，团队管理员可以将其关闭，之后机器人不会自行启动检查。SpaceXSI代表未回复Ars Technica的电子邮件问询。

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