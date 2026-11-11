Фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол почтил память Тодда Расселла — шахтера, выжившего после обвала на шахте Биконсфилд в Тасмании, — во время концерта группы в Сиднее, Австралия. Выступление во вторник на стадионе Accor совпало с новостью о смерти Расселла в возрасте 54 лет, сообщает The Guardian.

Связь со спасением шахтеров

Обвал на тасманийской шахте произошел в День ANZAC 20 лет назад. Тодд Расселл и его коллега Брант Уэбб оказались заблокированы примерно в километре под землей. Сначала их считали погибшими. Во время аварии погиб третий шахтер — Ларри Найт.

Расселл и Уэбб находились в автомобиле под землей, а операция по их спасению продолжалась 14 дней и стала мировой новостью. Когда шахтеров спросили, какие вещи им нужны, Расселл попросил iPod с музыкой Foo Fighters, чтобы поддерживать себя во время громких буровых работ.

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Песня о шахтерах Биконсфилда

По словам Грола, когда шахтеры все еще оставались под землей, он передал им сообщение, что после спасения их будут ждать два билета и два пива на любом концерте Foo Fighters. Позднее музыкант встретился с Расселлом и Уэббом за кулисами концерта в Сиднейском оперном театре в 2006 году.

Накануне той встречи Грол написал композицию Ballad of the Beaconsfield Miners. На концерте в Сиднее участники Foo Fighters оставили его одного на сцене, а на экране появилась фотография Расселла. Грол вспомнил о встрече с шахтерами и заявил, что посвящает исполнение этой песни Расселлу.

За неделю до смерти Расселл сообщил, что из-за болезни возвращается домой, чтобы провести там последние дни жизни.

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