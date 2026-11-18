Глава Пентагона Пит Хегсет посещает Каракас для встречи с временными властями Венесуэлы. Венесуэльское государственное телевидение показало кадры, на которых он находится в президентском дворце вместе с исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, сообщает The Independent.

Неанонсированный визит

Пентагон публично не сообщал о поездке Хегсета. Он стал очередным членом кабинета президента США Дональда Трампа, посетившим Венесуэлу в этом году. Ранее в страну приезжали министры внутренних дел и энергетики США, которые сосредоточились на доступе к венесуэльским запасам нефти и критически важным минералам.

В августе Трамп заявил, что Хегсет помог заключить масштабную сделку, по которой США получили контроль над частью венесуэльских нефтяных резервов. Американская администрация также заявляет, что вернула Венесуэле более 12 млрд долларов, или почти 99% доходов от продажи венесуэльской нефти, в соответствии с договоренностью с правительством Родригес.

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Ситуация после захвата Мадуро

Родригес, союзница Николаса Мадуро, возглавила страну после того, как американские военные в январе захватили бывшего президента Венесуэлы во время ночного рейда в Каракасе и доставили его в Нью-Йорк. В США Мадуро предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков, которые он отрицает в суде.

Родригес продолжает исполнять обязанности главы государства, хотя разрешенный судом срок ее пребывания в должности завершился в июле. По данным издания, американские силы атакуют в Карибском море и восточной части Тихого океана суда, которые администрация Трампа считает перевозящими наркотики. С сентября 2025 года в этих операциях погибли как минимум 240 человек. В то же время американские чиновники обнародовали мало доказательств того, что атакованные суда перевозили наркотики.

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