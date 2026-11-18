Szef Pentagonu Pete Hegseth odwiedza Caracas, aby spotkać się z tymczasowymi władzami Wenezueli. Wenezuelska telewizja państwowa pokazała nagrania, na których przebywa on w pałacu prezydenckim wraz z pełniącą obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez, informuje The Independent.

Niezapowiedziana wizyta

Pentagon nie informował publicznie o podróży Hegsetha. Został on kolejnym członkiem gabinetu prezydenta USA Donalda Trumpa, który odwiedził Wenezuelę w tym roku. Wcześniej do kraju przyjeżdżali sekretarze spraw wewnętrznych i energii USA, którzy koncentrowali się na dostępie do wenezuelskich rezerw ropy naftowej i minerałów o znaczeniu krytycznym.

W sierpniu Trump oświadczył, że Hegseth pomógł zawrzeć szeroko zakrojoną umowę, na mocy której USA uzyskały kontrolę nad częścią wenezuelskich rezerw ropy. Amerykańska administracja twierdzi również, że zwróciła Wenezueli ponad 12 mld dolarów, czyli niemal 99% dochodów ze sprzedaży wenezuelskiej ropy, zgodnie z porozumieniem z rządem Rodríguez.

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Sytuacja po schwytaniu Maduro

Rodríguez, sojuszniczka Nicolása Maduro, stanęła na czele kraju po tym, jak amerykańskie wojsko schwytało w styczniu byłego prezydenta Wenezueli podczas nocnego rajdu w Caracas i przetransportowało go do Nowego Jorku. W USA Maduro postawiono zarzuty handlu narkotykami, którym zaprzecza przed sądem.

Rodríguez nadal pełni obowiązki głowy państwa, choć dozwolony przez sąd okres jej urzędowania zakończył się w lipcu. Według publikacji amerykańskie siły atakują na Morzu Karaibskim i we wschodniej części Oceanu Spokojnego statki, które administracja Trumpa uznaje za przewożące narkotyki. Od września 2025 roku w tych operacjach zginęło co najmniej 240 osób. Jednocześnie amerykańscy urzędnicy przedstawili niewiele dowodów potwierdzających, że atakowane statki przewoziły narkotyki.

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