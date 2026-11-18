五角大楼负责人皮特·赫格塞思正在访问加拉加斯，与委内瑞拉临时当局会面。委内瑞拉国家电视台播放的画面显示，他与代总统德尔西·罗德里格斯一同出现在总统府内，《独立报》报道。

未公布的访问

五角大楼未公开宣布赫格塞思此行。他成为今年访问委内瑞拉的又一名美国总统唐纳德·特朗普内阁成员。此前，美国内政部长和能源部长曾到访该国，重点关注获取委内瑞拉石油储备和关键矿产。

8月，特朗普表示，赫格塞思帮助达成了一项重大协议，根据该协议，美国获得了对部分委内瑞拉石油储备的控制权。美国政府还称，根据与罗德里格斯政府达成的协议，已向委内瑞拉返还逾120亿美元，即委内瑞拉石油销售收入的近99%。

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马杜罗被捕后的局势

罗德里格斯是尼古拉斯·马杜罗的盟友。在美国军方于1月一次在加拉加斯进行的夜间突袭中抓获这名前委内瑞拉总统并将其带往纽约后，她领导了该国。在美国，马杜罗被控非法贩运毒品，他在法庭上否认相关指控。

罗德里格斯仍在履行国家元首职责，尽管法院允许的其任职期限已于7月结束。据该报报道，美军正在加勒比海和东太平洋袭击特朗普政府认定为运载毒品的船只。自2025年9月以来，至少240人在这些行动中死亡。与此同时，美国官员公布的证据很少，难以证明遭袭船只运载了毒品。

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