Фронтмен Foo Fighters Грол вшанував Тодда Расселла у Сіднеї — The Guardian

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол під час концерту гурту в Сіднеї, Австралія, вшанував пам’ять Тодда Расселла — шахтаря, який вижив після обвалу на копальні Біконсфілд у Тасманії. Виступ у вівторок на стадіоні Accor збігся з новинами про смерть Расселла у віці 54 років, повідомляє The Guardian.

Зв’язок із порятунком шахтарів

Обвал на тасманійській копальні стався в День ANZAC 20 років тому. Тодд Расселл і його колега Брант Вебб опинилися заблокованими приблизно за кілометр під землею. Спершу їх вважали загиблими. Під час аварії загинув третій шахтар — Ларрі Найт.

Расселл і Вебб перебували в автомобілі під землею, а операція з їхнього порятунку тривала 14 днів і стала світовою новиною. Коли шахтарів запитали, які речі їм потрібні, Расселл попросив iPod із музикою Foo Fighters, щоб підтримувати себе під час гучних бурових робіт.

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Пісня про шахтарів Біконсфілда

За словами Грола, коли шахтарі ще залишалися під землею, він передав їм повідомлення, що після порятунку на них чекатимуть два квитки та два пива на будь-якому концерті Foo Fighters. Згодом музикант зустрівся з Расселлом і Веббом за лаштунками концерту в Сіднейському оперному театрі 2006 року.

Напередодні тієї зустрічі Грол написав композицію Ballad of the Beaconsfield Miners. На концерті в Сіднеї учасники Foo Fighters залишили його самого на сцені, а на екрані з’явилося фото Расселла. Грол згадав спільну зустріч із шахтарями та заявив, що присвячує виконання цієї пісні Расселлу.

За тиждень до смерті Расселл повідомив, що через хворобу повертається додому, щоб провести там останні дні життя.

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