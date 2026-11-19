Google宣布在美国推出macOS版Gemini应用中的computer use功能。该功能让人工智能能够在用户的Mac上执行操作，包括使用原生应用程序、本地文件和网站。TechCrunch报道。

该功能将如何运作

用户需要向Gemini描述所需完成的任务，随后该代理将于后台执行一系列操作。该过程将以预览形式显示在聊天中，而计算机屏幕和光标仍可用于其他工作。

用户将能够暂停或停止代理的工作，也可以在其操作执行前予以批准。Google建议使用这项新功能填写表单、对成组文件进行重复操作、按指定标准整理文件，以及根据文件或在线仪表板中的数据创建演示文稿。

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可用性和此前工具

该功能在推出时以英语在美国提供。使用该功能需要Mac版Gemini应用以及Google AI Plus、Pro或Ultra订阅。该公司未说明这项功能何时将在其他市场或平台推出。

Google本周还宣布扩大Gemini中Tasks功能的推出范围，该功能可帮助用户登录网站、进行在线购物或预约会议。此外，该公司最近开始让首批测试人员试用更新后的CC代理，该代理用于在邮件、日历、聊天和任务中安排家庭事务。

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