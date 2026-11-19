Google оголосила про запуск у США функції computer use у застосунку Gemini для macOS. Вона дає штучному інтелекту змогу виконувати дії на Mac користувача: працювати з нативними застосунками, локальними файлами та вебсайтами. Про це повідомляє TechCrunch.

Як працюватиме функція

Користувач має описати Gemini необхідне завдання, після чого агент виконуватиме послідовність дій у фоновому режимі. Процес відображатиметься в чаті у форматі попереднього перегляду, тоді як екран і курсор комп’ютера залишатимуться доступними для іншої роботи.

Користувачі зможуть призупинити або зупинити роботу агента, а також схвалювати його дії до їх виконання. Google пропонує використовувати нову можливість для заповнення форм, повторюваних операцій із групами файлів, сортування файлів за визначеними критеріями та створення презентацій на основі файлів або даних з онлайн-панелей.

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Доступність і попередні інструменти

На старті функція доступна англійською мовою у США. Для її використання потрібні застосунок Gemini для Mac і підписка Google AI Plus, Pro або Ultra. Компанія не уточнила, коли можливість стане доступною на інших ринках чи платформах.

Google також цього тижня повідомила про ширше розгортання функції Tasks у Gemini, яка може допомагати входити на сайти, здійснювати онлайн-покупки або бронювати зустрічі. Крім того, компанія нещодавно почала допускати перших тестувальників до оновленого агента CC, призначеного для організації сімейних справ у пошті, календарях, чатах і завданнях.

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