Google ogłosił uruchomienie w USA funkcji computer use w aplikacji Gemini dla macOS. Umożliwia ona sztucznej inteligencji wykonywanie działań na Macu użytkownika, w tym pracę z natywnymi aplikacjami, lokalnymi plikami i stronami internetowymi. Informuje o tym TechCrunch.

Jak będzie działać funkcja

Użytkownik musi opisać Gemini wymagane zadanie, po czym agent będzie wykonywać sekwencję działań w tle. Proces będzie wyświetlany na czacie w formie podglądu, podczas gdy ekran i kursor komputera pozostaną dostępne do innej pracy.

Użytkownicy będą mogli wstrzymać lub zatrzymać pracę agenta, a także zatwierdzać jego działania przed ich wykonaniem. Google proponuje wykorzystywać nową możliwość do wypełniania formularzy, powtarzalnych operacji na grupach plików, sortowania plików według określonych kryteriów oraz tworzenia prezentacji na podstawie plików lub danych z paneli online.

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Dostępność i wcześniejsze narzędzia

Na początku funkcja jest dostępna w języku angielskim w USA. Do jej użycia potrzebne są aplikacja Gemini dla Maca oraz subskrypcja Google AI Plus, Pro lub Ultra. Firma nie sprecyzowała, kiedy możliwość stanie się dostępna na innych rynkach lub platformach.

Google poinformował również w tym tygodniu o szerszym wdrożeniu funkcji Tasks w Gemini, która może pomagać w logowaniu się na strony, dokonywaniu zakupów online lub rezerwowaniu spotkań. Ponadto firma niedawno zaczęła dopuszczać pierwszych testerów do zaktualizowanego agenta CC, przeznaczonego do organizowania spraw rodzinnych w poczcie, kalendarzach, czatach i zadaniach.

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