Google объявила о запуске в США функции computer use в приложении Gemini для macOS. Она позволяет искусственному интеллекту выполнять действия на Mac пользователя: работать с нативными приложениями, локальными файлами и сайтами. Об этом сообщает TechCrunch.

Как будет работать функция

Пользователь должен описать Gemini необходимую задачу, после чего агент будет выполнять последовательность действий в фоновом режиме. Процесс будет отображаться в чате в формате предварительного просмотра, тогда как экран и курсор компьютера останутся доступными для другой работы.

Пользователи смогут приостановить или остановить работу агента, а также одобрять его действия до их выполнения. Google предлагает использовать новую возможность для заполнения форм, повторяющихся операций с группами файлов, сортировки файлов по заданным критериям и создания презентаций на основе файлов или данных с онлайн-панелей.

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Доступность и предыдущие инструменты

На старте функция доступна на английском языке в США. Для ее использования нужны приложение Gemini для Mac и подписка Google AI Plus, Pro или Ultra. Компания не уточнила, когда возможность станет доступной на других рынках или платформах.

Google также на этой неделе сообщила о более широком развертывании функции Tasks в Gemini, которая может помогать входить на сайты, совершать онлайн-покупки или бронировать встречи. Кроме того, компания недавно начала допускать первых тестировщиков к обновленному агенту CC, предназначенному для организации семейных дел в почте, календарях, чатах и задачах.

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