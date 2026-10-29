巴格达卡尔赫地区刑事法院以加入“伊斯兰国”（ISIS）组织为由，判处三名法国公民终身监禁。根据伊拉克法律，这种刑罚意味着20年监禁。判决将在30天内由最高上诉法院自动复审。

据《The National》报道，本周在该程序中被判刑的法国公民总数已达到10人。这些审理是针对47名法国人的大规模审判的一部分；他们于2025年7月从叙利亚东北部被转移至伊拉克。

此前的判决

周二，同一法院就此案涉及的七名法国人作出了首批裁决。其中六人被判处终身监禁，另一人被判处15年监禁。庭审由法官穆罕默德·萨勒曼主持，法院指定的律师和法国大使馆代表出席了庭审。

萨勒曼对每名被告表示，现有证据足以认定其罪责。据他称，所提出的指控可判处死刑，但法院决定给予被告改过自新、改变生活的机会。

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被判刑者的陈述

周四被判刑者包括32岁的越南裔查理·孙·雷蒙；他在“伊斯兰国”中使用阿布·苏菲扬·法兰西这一名字。他认罪并向法院表示，在八年间，他的意识受到该组织宣传的影响，但如今已认识到自己的所作所为。

雷蒙称，他应姐姐邀请前往土耳其，并无意前往叙利亚。按照他的说法，在越过边境后，“伊斯兰国”武装人员说服他留下。法院对其中部分解释提出质疑，尤其是关于他2019年参与巴古兹战斗，以及在法国从其手机中发现含有极端主义内容材料的说法。

另一名被判刑者、42岁的卡迈勒·哈比卜·艾哈迈德·本·穆巴拉克表示，是该组织的宣传推动他走向激进化。他也认罪，表示已与“伊斯兰国”决裂，并向受害者及其家属道歉。

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