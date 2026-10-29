Уголовный суд района Карх в Багдаде приговорил троих граждан Франции к пожизненному заключению за членство в группировке «Исламское государство» (ИГИЛ). По иракскому законодательству такое наказание означает 20 лет лишения свободы. Приговоры будут автоматически пересмотрены Кассационным судом в течение 30 дней.

Как сообщает The National, общее число граждан Франции, осужденных на этой неделе в рамках данного процесса, достигло 10. Рассмотрение дел является частью массового судебного процесса над 47 французами, которых в июле 2025 года перевели из северо-восточной Сирии в Ирак.

Предыдущие приговоры

Во вторник тот же суд вынес первые решения по этому делу в отношении семерых французов. Шестеро из них получили пожизненные сроки, еще одного приговорили к 15 годам лишения свободы. Заседания проводил судья Мохаммед Салман; на них присутствовали назначенные судом адвокаты и представители посольства Франции.

Салман заявил каждому из подсудимых, что имеющихся доказательств достаточно для установления вины. По его словам, предъявленное обвинение предусматривает смертную казнь, однако суд решил дать подсудимым возможность исправиться и изменить свою жизнь.

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Заявления осужденных

Среди осужденных в четверг — 32-летний Шарли Сун Реймон вьетнамского происхождения, который в ИГИЛ взял имя Абу Суфьян аль-Фаранси. Он признал вину и заявил суду, что на протяжении восьми лет его сознание находилось под влиянием пропаганды группировки, однако теперь он осознал содеянное.

Реймон утверждал, что поехал в Турцию по приглашению сестры и не намеревался ехать в Сирию. По его версии, боевики ИГИЛ убедили его остаться после пересечения границы. Суд поставил под сомнение часть этих объяснений, в частности касающихся его участия в боях в Багузе в 2019 году и материалов экстремистского содержания, обнаруженных на его телефоне во Франции.

Еще один осужденный, 42-летний Камаль Хабиб Ахмед бин Мубарак, сказал, что к радикализации его подтолкнула пропаганда группировки. Он также признал вину, заявил об отречении от ИГИЛ и попросил прощения у жертв и их семей.

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