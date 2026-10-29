Sąd Karny Al-Karch w Bagdadzie skazał trzech obywateli Francji na dożywotnie pozbawienie wolności za członkostwo w ugrupowaniu Państwo Islamskie (ISIS). Zgodnie z irackim prawem kara ta oznacza 20 lat pozbawienia wolności. Wyroki zostaną automatycznie rozpatrzone przez Sąd Kasacyjny w ciągu 30 dni.

Jak informuje The National, łączna liczba obywateli Francji skazanych w tym tygodniu w ramach tego postępowania osiągnęła 10. Rozprawy są częścią masowego procesu dotyczącego 47 Francuzów, których w lipcu 2025 roku przeniesiono z północno-wschodniej Syrii do Iraku.

Wcześniejsze wyroki

We wtorek ten sam sąd wydał pierwsze orzeczenia w tej sprawie wobec siedmiu Francuzów. Sześciu z nich otrzymało wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, a kolejnego skazano na 15 lat więzienia. Rozprawom przewodniczył sędzia Mohammed Salman; uczestniczyli w nich adwokaci wyznaczeni przez sąd oraz przedstawiciele ambasady Francji.

Salman powiedział każdemu z oskarżonych, że dostępne dowody są wystarczające do stwierdzenia winy. Według niego postawiony zarzut przewiduje karę śmierci, jednak sąd postanowił dać oskarżonym możliwość poprawy i zmiany życia.

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Oświadczenia skazanych

Wśród skazanych w czwartek znalazł się 32-letni Charlie Sun Raymond pochodzenia wietnamskiego, który w ISIS przyjął imię Abu Sufyan al-Faransi. Przyznał się do winy i oświadczył przed sądem, że przez osiem lat jego świadomość była pod wpływem propagandy ugrupowania, lecz teraz zrozumiał, czego dokonał.

Raymond twierdził, że pojechał do Turcji na zaproszenie siostry i nie zamierzał jechać do Syrii. Według jego wersji bojownicy ISIS przekonali go do pozostania po przekroczeniu granicy. Sąd zakwestionował część tych wyjaśnień, w szczególności dotyczących jego udziału w walkach w Baghuz w 2019 roku oraz materiałów o treści ekstremistycznej znalezionych na jego telefonie we Francji.

Inny skazany, 42-letni Kamal Habib Ahmed bin Mubarak, powiedział, że do radykalizacji popchnęła go propaganda ugrupowania. Również przyznał się do winy, oświadczył, że wyrzekł się ISIS, i przeprosił ofiary oraz ich rodziny.

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