在美国中期选举后，伊朗加强了在与华盛顿谈判中的立场，并制定了升级战争的计划，其中可能包括更积极地袭击霍尔木兹海峡的油轮。《耶路撒冷邮报》援引《纽约时报》的报道以及美国、欧洲和伊朗官员的消息作出上述报道。

据该报称，德黑兰将共和党人在选举中的惨败视为美国选民对美国总统唐纳德·特朗普在对伊战争中行动不满的表现。匿名接受《纽约时报》采访的伊朗官员表示，通过封锁海峡对美国选民施加经济压力的策略已被证明有效。他们还认为选举结果是伊朗战胜华盛顿，并准备作出较少让步。

围绕协议条件的争议

据《纽约时报》报道，美国和欧洲情报机构认为，如果德黑兰获得数十亿美元被冻结资产的使用权，仍可能同意达成协议。与此同时，官员们注意到伊朗的升级计划，这可能再次推高燃料和其他商品的价格。

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达成协议的主要障碍之一是各方行动的先后顺序。现任和前任美国官员表示，伊朗要求在允许船只通过霍尔木兹海峡之前，先获得放松制裁以及阿拉伯国家的付款。美国坚持，伊朗必须首先停止袭击船只，随后资金才可能被解冻或制裁被取消。据《纽约时报》报道，伊朗的计划可能包括加强对未向德黑兰缴纳过境费的油轮的袭击。这一争议已经导致此前几轮谈判破裂。

华盛顿讨论下一步行动

据该报报道，特朗普总统正在考虑几种选择：再次尝试达成协议、恢复打击行动，或缩减美国在该地区规模庞大的军事部署。部分美国官员认为，新的打击行动，包括针对能源基础设施的打击，可能进一步削弱伊朗经济。另一些人提醒称，此前有关伊朗经济崩溃的预测并未实现。

《纽约时报》还报道称，美国和以色列获得情报，称伊朗官员据称讨论过使用化学武器或实施其他非常规袭击的可能性。与此同时，数名美国官员对这些信息表示怀疑。双方通过地区国家进行的间接接触仍在继续。

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