Иран после промежуточных выборов в США укрепил позиции на переговорах с Вашингтоном и сформировал планы эскалации войны, которые могут предусматривать более активные атаки на танкеры в Ормузском проливе. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на материал The New York Times и американских, европейских и иранских чиновников.

По данным издания, Тегеран расценил масштабное поражение республиканцев на выборах как проявление недовольства американских избирателей действиями президента США Дональда Трампа в войне с Ираном. Иранские чиновники, которые общались с NYT анонимно, заявили, что стратегия экономического давления на американских избирателей посредством перекрытия пролива оказалась результативной. Они также считают результаты выборов победой Ирана над Вашингтоном и готовы идти на меньшие уступки.

Спор об условиях соглашения

Американские и европейские разведывательные службы, по информации NYT, считают, что Тегеран всё ещё может согласиться на сделку, если получит доступ к миллиардам долларов замороженных активов. В то же время чиновники обратили внимание на иранские планы эскалации, которая способна вновь повысить цены на топливо и другие товары.

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Одним из главных препятствий для соглашения является последовательность действий сторон. Нынешние и бывшие американские чиновники сообщили, что Иран требует смягчения санкций и выплат от арабских государств до того, как позволит судам проходить через Ормузский пролив. США настаивают, что сначала Иран должен прекратить атаки на суда, а уже затем могут быть разблокированы средства или отменены санкции. По данным NYT, иранские планы могут предусматривать усиление атак на танкеры, которые не платят Тегерану транзитные сборы. Этот спор уже сорвал предыдущие раунды переговоров.

В Вашингтоне обсуждают дальнейшие шаги

По данным газеты, президент Трамп рассматривает несколько вариантов: новую попытку заключить соглашение, возобновление ударов или сокращение значительного американского военного контингента в регионе. Часть чиновников США считает, что новые удары, в том числе по энергетической инфраструктуре, могут ещё больше ослабить иранскую экономику. Другие напоминают, что предыдущие прогнозы её краха не оправдались.

NYT также сообщила, что США и Израиль получили разведданные о якобы обсуждении иранскими чиновниками возможности применения химического оружия или других нетрадиционных атак. В то же время несколько американских чиновников выразили скептицизм относительно этой информации. Непрямые контакты между сторонами при посредничестве стран региона продолжаются.

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