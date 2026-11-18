Po wyborach śródokresowych w USA Iran wzmocnił swoją pozycję w negocjacjach z Waszyngtonem i opracował plany eskalacji wojny, które mogą przewidywać bardziej aktywne ataki na tankowce w Cieśninie Ormuz. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na materiał The New York Times oraz amerykańskich, europejskich i irańskich urzędników.

Według publikacji Teheran uznał druzgocącą porażkę Republikanów w wyborach za przejaw niezadowolenia amerykańskich wyborców z działań prezydenta USA Donalda Trumpa w wojnie z Iranem. Irańscy urzędnicy, którzy anonimowo rozmawiali z NYT, oświadczyli, że strategia wywierania presji ekonomicznej na amerykańskich wyborców poprzez blokowanie cieśniny okazała się skuteczna. Uważają też wyniki wyborów za zwycięstwo Iranu nad Waszyngtonem i są gotowi pójść na mniejsze ustępstwa.

Spór o warunki porozumienia

Amerykańskie i europejskie służby wywiadowcze, według NYT, uważają, że Teheran nadal może zgodzić się na porozumienie, jeśli uzyska dostęp do miliardów dolarów zamrożonych aktywów. Jednocześnie urzędnicy zwrócili uwagę na irańskie plany eskalacji, która może ponownie podnieść ceny paliw i innych towarów.

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Jedną z głównych przeszkód dla porozumienia jest kolejność działań stron. Obecni i byli amerykańscy urzędnicy przekazali, że Iran żąda złagodzenia sankcji i płatności od państw arabskich, zanim pozwoli statkom przepływać przez Cieśninę Ormuz. USA nalegają, że Iran musi najpierw zaprzestać ataków na statki, a dopiero potem środki mogą zostać odblokowane lub sankcje zniesione. Według NYT irańskie plany mogą przewidywać nasilenie ataków na tankowce, które nie płacą Teheranowi opłat tranzytowych. Spór ten już zerwał poprzednie rundy negocjacji.

W Waszyngtonie omawiane są dalsze kroki

Według gazety prezydent Trump rozważa kilka opcji: nową próbę zawarcia porozumienia, wznowienie uderzeń lub zmniejszenie znacznego amerykańskiego kontyngentu wojskowego w regionie. Część urzędników USA uważa, że nowe uderzenia, w tym w infrastrukturę energetyczną, mogą jeszcze bardziej osłabić irańską gospodarkę. Inni przypominają, że wcześniejsze prognozy jej upadku się nie sprawdziły.

NYT poinformował również, że USA i Izrael otrzymały dane wywiadowcze o rzekomych dyskusjach irańskich urzędników na temat możliwości użycia broni chemicznej lub innych niekonwencjonalnych ataków. Jednocześnie kilku amerykańskich urzędników wyraziło sceptycyzm wobec tych informacji. Trwają pośrednie kontakty między stronami za pośrednictwem państw regionu.

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