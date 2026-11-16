西班牙将于11月29日举行提前选举——《卫报》

西班牙将于11月29日举行提前议会选举，这将是该国过去11年来的第六次选举。由于保守派人民党、极右翼政党Vox和加泰罗尼亚政党Junts未支持政府为应对住房危机推出的紧急措施，首相佩德罗·桑切斯于10月5日宣布举行投票，卫报报道。

住房可负担性问题已成为竞选活动的核心议题之一。据该报报道，全国各地都发生了抗议活动；上周三，逾300万人因房价急剧上涨参加了总罢工。桑切斯所在的工人社会党希望，其应对住房危机的措施将有助于动员进步派选民。

右翼联盟的前景

民调显示，人民党可能位居第一，但无法获得绝对多数。在拥有350个席位的众议院中，取得多数地位至少需要176个席位。预测显示，人民党可能获得约130席，社会党约110席，Vox约63席。

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在这种结果下，人民党可能需要Vox的支持才能组建政府。如果达成联合执政协议，这个极右翼政党可能自西班牙在佛朗哥将军去世后重返民主以来，首次进入中央政府。人民党和Vox目前已共同执政西班牙四个大区。

事故阴影下的竞选活动

桑切斯的竞选活动还因10月28日发生的一起高速铁路事故而蒙上阴影，事故造成69人死亡。九个月前，同一条线路发生的另一起事故导致46人死亡。在最近这场灾难后，交通部长奥斯卡·普恩特辞职。

人民党领导人阿尔贝托·努涅斯·费霍指责桑切斯政府无力保障公民安全。Vox则称存在“无能、腐败、任人唯亲，以及缺乏对基础设施维护和现代化的投资”。该党还主张在获得补贴住房、社会租赁住房、补助金和福利方面实行所谓的国民优先原则。

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