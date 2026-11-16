Іспанія проведе дострокові вибори 29 листопада — The Guardian

В Іспанії 29 листопада відбудуться дострокові парламентські вибори — шості за останні 11 років. Прем’єр-міністр Педро Санчес призначив голосування 5 жовтня після того, як консервативна Народна партія, ультраправа Vox і каталонська партія Junts не підтримали урядові екстрені заходи для подолання житлової кризи, повідомляє The Guardian.

Питання доступності житла стало одним із центральних у кампанії. За даними видання, протести відбувалися по всій країні, а минулої середи в загальному страйку через стрімке зростання цін на житло взяли участь понад 3 млн людей. Соціалістична робітнича партія Санчеса розраховує, що її заходи у відповідь на житлову кризу допоможуть мобілізувати прогресивних виборців.

Перспектива союзу правих

Опитування вказують, що Народна партія може посісти перше місце, але не здобути абсолютної більшості. У 350-місному Конгресі депутатів для більшості потрібно щонайменше 176 мандатів. За прогнозами, Народна партія може отримати близько 130 місць, соціалісти — приблизно 110, а Vox — близько 63.

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За такого результату Народній партії може знадобитися підтримка Vox для формування уряду. У разі коаліційної угоди ультраправа партія вперше після повернення Іспанії до демократії після смерті генерала Франко може увійти до складу центрального уряду. Народна партія та Vox уже спільно керують чотирма іспанськими регіонами.

Кампанія на тлі аварії

Кампанію Санчеса також затьмарила аварія на високошвидкісній залізниці 28 жовтня, внаслідок якої загинули 69 людей. За дев’ять місяців до цього на тій самій лінії в іншій аварії загинули 46 осіб. Після останньої катастрофи міністр транспорту Оскар Пуенте подав у відставку.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхо звинуватив адміністрацію Санчеса в нездатності гарантувати безпеку громадян. Vox, зі свого боку, заявила про «некомпетентність, корупцію, кумівство та брак інвестицій у технічне обслуговування й модернізацію інфраструктури». Партія також виступає за так званий національний пріоритет у доступі до субсидованого житла, соціальної оренди, грантів і пільг.

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