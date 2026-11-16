Испания проведет досрочные выборы 29 ноября — The Guardian

В Испании 29 ноября пройдут досрочные парламентские выборы — шестые за последние 11 лет. Премьер-министр Педро Санчес назначил голосование на 5 октября после того, как консервативная Народная партия, ультраправая Vox и каталонская партия Junts не поддержали экстренные меры правительства по преодолению жилищного кризиса, сообщает The Guardian.

Вопрос доступности жилья стал одним из центральных в кампании. По данным издания, протесты проходили по всей стране, а в минувшую среду в общей забастовке из-за стремительного роста цен на жилье приняли участие более 3 млн человек. Социалистическая рабочая партия Санчеса рассчитывает, что ее меры в ответ на жилищный кризис помогут мобилизовать прогрессивных избирателей.

Перспектива союза правых

Опросы указывают, что Народная партия может занять первое место, но не получить абсолютного большинства. В 350-местном Конгрессе депутатов для большинства необходимо не менее 176 мандатов. Согласно прогнозам, Народная партия может получить около 130 мест, социалисты — примерно 110, а Vox — около 63.

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При таком результате Народной партии может понадобиться поддержка Vox для формирования правительства. В случае коалиционного соглашения ультраправая партия впервые после возвращения Испании к демократии после смерти генерала Франко может войти в состав центрального правительства. Народная партия и Vox уже совместно управляют четырьмя испанскими регионами.

Кампания на фоне аварии

Кампанию Санчеса также омрачила авария на высокоскоростной железной дороге 28 октября, в результате которой погибли 69 человек. За девять месяцев до этого на той же линии в другой аварии погибли 46 человек. После последней катастрофы министр транспорта Оскар Пуэнте подал в отставку.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил администрацию Санчеса в неспособности гарантировать безопасность граждан. Vox, со своей стороны, заявила о «некомпетентности, коррупции, кумовстве и отсутствии инвестиций в техническое обслуживание и модернизацию инфраструктуры». Партия также выступает за так называемый национальный приоритет в доступе к субсидируемому жилью, социальной аренде, грантам и льготам.

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