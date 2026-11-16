W Hiszpanii 29 listopada odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne — szóste w ciągu ostatnich 11 lat. Premier Pedro Sánchez zarządził głosowanie 5 października po tym, jak konserwatywna Partia Ludowa, skrajnie prawicowy Vox i katalońska partia Junts nie poparły rządowych nadzwyczajnych środków mających zaradzić kryzysowi mieszkaniowemu, informuje The Guardian.

Kwestia dostępności mieszkań stała się jedną z kluczowych w kampanii. Według gazety protesty odbywały się w całym kraju, a w minioną środę w strajku generalnym z powodu gwałtownego wzrostu cen mieszkań uczestniczyło ponad 3 mln osób. Socjalistyczna Partia Robotnicza Sáncheza liczy, że jej działania w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy pomogą zmobilizować postępowych wyborców.

Perspektywa sojuszu prawicy

Sondaże wskazują, że Partia Ludowa może zająć pierwsze miejsce, ale nie zdobyć bezwzględnej większości. W liczącym 350 miejsc Kongresie Deputowanych do większości potrzeba co najmniej 176 mandatów. Według prognoz Partia Ludowa może uzyskać około 130 miejsc, socjaliści — około 110, a Vox — około 63.

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Przy takim wyniku Partia Ludowa może potrzebować poparcia Vox, aby utworzyć rząd. W przypadku porozumienia koalicyjnego skrajnie prawicowa partia może po raz pierwszy od powrotu Hiszpanii do demokracji po śmierci generała Franco wejść w skład rządu centralnego. Partia Ludowa i Vox już wspólnie rządzą czterema hiszpańskimi regionami.

Kampania w cieniu katastrofy

Kampanię Sáncheza przyćmiła również katastrofa na kolei dużych prędkości z 28 października, w której zginęło 69 osób. Dziewięć miesięcy wcześniej na tej samej linii w innym wypadku zginęło 46 osób. Po ostatniej katastrofie minister transportu Óscar Puente podał się do dymisji.

Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo oskarżył administrację Sáncheza o niezdolność do zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli. Vox z kolei wskazał na „niekompetencję, korupcję, nepotyzm oraz brak inwestycji w utrzymanie i modernizację infrastruktury”. Partia opowiada się również za tak zwanym priorytetem narodowym w dostępie do mieszkań subsydiowanych, najmu socjalnego, dotacji i świadczeń.

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