在以色列，特拉维夫大学历史学家阿米尔·泰彻研究了纳粹党卫军的种族卡片，卡片按21项身体特征对人进行分类。据《耶路撒冷邮报》报道，他的论文于11月1日发表在《Berichte zur Wissenschaftsgeschichte》期刊上，基于保存在德国联邦档案馆的战时文件。

身体特征评分

审查人员在标准化表格上记录特征，并给出从一分到五分的评分。他们还分别注明一个人所谓的种族构成、是否适合加入党卫军，以及其家庭分类。

卡片中记录的特征包括鼻子、眼睛颜色、后脑勺形状、头发质地和体毛。后脑勺可被标记为凸起、圆形或扁平，头发则从直发分类至紧密卷曲。

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为日耳曼化进行筛选

这些伪科学审查是纳粹在欧洲被占领地区寻找被认为适合日耳曼化人员的政策的一部分。据泰彻称，党卫军专家在战争期间审查了超过100万人。

这名历史学家于2019年启动该研究项目。他注意到，在将手写标记转换为数据时，重要信息可能会丢失：即使标记在栏格内的位置也可能具有意义。目前这篇论文专注于处理这些卡片的方法，而关于审查人员决策逻辑的结论，泰彻计划另行发表。

种族筛选的后果尤其可从1942年6月捷克村庄利迪策被毁后看出。据美国大屠杀纪念博物馆称，党卫军人员检查了该村被送往被占领波兰的儿童，并选出9人进行日耳曼化。他们被赋予德国名字，学习德语，并通过生命之源计划被交给德国寄养家庭。德国当局杀害了约80名未被选中的其他利迪策儿童；现有证据表明，他们在海乌姆诺杀戮中心被毒气杀害。

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