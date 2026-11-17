В Израиле историк Тель-Авивского университета Амир Тайхер изучил нацистские расовые карточки СС, в которых людей классифицировали по 21 физическому признаку. Как сообщает Jerusalem Post, его статья вышла 1 ноября в журнале Berichte zur Wissenschaftsgeschichte и основана на документах военного времени, хранящихся в Федеральном архиве Германии.

Оценки физических признаков

Экзаменаторы фиксировали черты в стандартизированных бланках и выставляли оценки от одного до пяти. Отдельно они указывали предполагаемый расовый состав человека, его пригодность для СС и классификацию семьи.

Среди характеристик, вносившихся в карточки, были нос, цвет глаз, форма затылка, текстура волос и волосяной покров тела. Затылок могли отметить как выпуклый, округлый или плоский, а волосы классифицировали от прямых до туго завитых.

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Отбор для германизации

Эти псевдонаучные обследования были частью нацистской политики поиска людей, которых считали пригодными для германизации на оккупированных территориях Европы. По данным Тайхера, специалисты СС во время войны проверили более миллиона человек.

Историк начал исследовательский проект в 2019 году. Он обратил внимание, что при преобразовании рукописных отметок в данные может быть утрачена важная информация: значение могло иметь даже расположение отметки внутри графы. Нынешняя статья посвящена методам работы с карточками, а выводы о логике решений экзаменаторов Тайхер планирует представить отдельно.

Последствия расового отбора прослеживаются, в частности, после уничтожения чешской деревни Лидице в июне 1942 года. По данным Мемориального музея Холокоста США, сотрудники СС осмотрели детей из деревни, которых отправили в оккупированную Польшу, и отобрали девятерых для германизации. Им дали немецкие имена, обучали немецкому языку и передали в немецкие приемные семьи через программу Lebensborn. Немецкие власти убили около 80 других детей из Лидице, которых не отобрали; имеющиеся данные свидетельствуют, что их отравили газом в центре убийств Хелмно.

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