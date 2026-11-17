Представительство Тайваня в административной столице ЮАР Претории продолжает работать, несмотря на требование властей страны перенести его в Йоханнесбург. Об этом Taipei Times сообщает со ссылкой на письменный ответ министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Роналда Ламолы на парламентские вопросы.

Представительство остается в Претории

По словам Ламолы, принадлежащее Тайваню здание по-прежнему имеет вывеску Taipei Liaison Office и пользуется налоговыми льготами и другими привилегиями.

В июле прошлого года правительство ЮАР в одностороннем порядке понизило статус миссии и переименовало ее в Taipei Commercial Office. При этом учреждение продолжает работать в Претории.

ЮАР начала настаивать на переносе де-факто посольства Тайваня из Претории в Йоханнесбург в 2023 году. Ламола заявил, что решение о перемещении офиса не подлежит пересмотру, назвав его логичным и политическим императивом.

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Юридические ограничения и переговоры

Южноафриканские власти консультируются с администрацией Тшване — городского муниципалитета, в состав которого входит Претория, — относительно юридически обоснованного и дипломатически приемлемого способа добиться переноса представительства. По словам министра, конституционная защита права собственности на здание ограничивает возможность принудительно перенести миссию.

В сентябре прошлого года Тайвань ввел ограничения на экспорт микрочипов в ЮАР, важных для ее автомобильной и технологической отраслей. Позднее их приостановили после согласия ЮАР на формальные переговоры.

Однако более чем за год переговоры не дали прорыва. Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР продолжает добиваться заключения нового меморандума, который регулировал бы двустороннюю торговлю, инвестиции и культурные связи.

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