Przedstawicielstwo Tajwanu w Pretorii, administracyjnej stolicy RPA, nadal działa mimo żądania władz kraju, aby zostało przeniesione do Johannesburga. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na pisemną odpowiedź ministra stosunków międzynarodowych i współpracy RPA Ronalda Lamoli na pytania parlamentarne.

Przedstawicielstwo pozostaje w Pretorii

Według Lamoli budynek należący do Tajwanu nadal ma szyld „Taipei Liaison Office” i korzysta ze zwolnień podatkowych oraz innych przywilejów.

W lipcu ubiegłego roku rząd RPA jednostronnie obniżył status misji i przemianował ją na Taipei Commercial Office. Jednocześnie placówka nadal działa w Pretorii.

RPA zaczęła nalegać na przeniesienie de facto ambasady Tajwanu z Pretorii do Johannesburga w 2023 roku. Lamola oświadczył, że decyzja o przeniesieniu biura nie podlega rewizji, nazywając ją logicznym i politycznym imperatywem.

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Ograniczenia prawne i negocjacje

Władze RPA konsultują się z administracją metropolitalnej gminy miejskiej Tshwane, w skład której wchodzi Pretoria, w sprawie prawnie uzasadnionego i dyplomatycznie akceptowalnego sposobu doprowadzenia do przeniesienia przedstawicielstwa. Według ministra konstytucyjna ochrona prawa własności do budynku ogranicza możliwość przymusowego przeniesienia misji.

We wrześniu ubiegłego roku Tajwan wprowadził ograniczenia w eksporcie do RPA mikrochipów ważnych dla jej przemysłu motoryzacyjnego i technologicznego. Później zostały one zawieszone po zgodzie RPA na formalne negocjacje.

Jednak po ponad roku negocjacje nie przyniosły przełomu. Ministerstwo Stosunków Międzynarodowych i Współpracy RPA nadal dąży do zawarcia nowego memorandum regulującego handel dwustronny, inwestycje i więzi kulturalne.

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