尽管南非当局要求将其迁往约翰内斯堡，台湾驻南非行政首都比勒陀利亚的代表处仍在继续运作。据《台北时报》报道，消息援引南非国际关系与合作部长罗纳德·拉莫拉对议会质询的书面答复。

代表处仍留在比勒陀利亚

拉莫拉表示，这座属于台湾的建筑仍挂着“Taipei Liaison Office”的标牌，并享有税收减免和其他特权。

去年7月，南非政府单方面降低了该机构的地位，并将其更名为Taipei Commercial Office。与此同时，该机构仍在比勒陀利亚运作。

南非自2023年起坚持要求将台湾事实上的大使馆从比勒陀利亚迁往约翰内斯堡。拉莫拉表示，迁移办事处的决定不予审议，并称这是一项合乎逻辑且具有政治必要性的决定。

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法律限制与谈判

南非当局正与茨瓦内都市自治市政府协商。比勒陀利亚属于该自治市。双方讨论以具有法律依据且外交上可接受的方式促成代表处搬迁。该部长表示，宪法对该建筑产权的保护限制了强制迁移该机构的可能性。

去年9月，台湾对向南非出口微芯片实施限制。这些芯片对南非汽车和科技产业十分重要。在南非同意进行正式谈判后，这些限制随后被暂停。

不过，经过一年多的谈判，尚未取得突破。南非国际关系与合作部继续寻求达成一份新的备忘录，以规范双边贸易、投资和文化联系。

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